Происшествия

Мошенники обманули жителей Псковской области на четыре миллиона рублей

Около четырех миллионов рублей не досчитались жители Псковской области после телефонного общения со злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, звонившие незнакомцы под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, списания денег со счетов, возможности дополнительного заработка в Сети завладели денежными средствами собеседников.

Кроме того, звонившие сообщили некоторым пожилым гражданам, что их родственники якобы за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Поддавшись на эти уловки аферистов, потерпевшие лишились в общей сложности около четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.