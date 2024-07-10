Происшествия

Жертвами телефонных мошенников в Пскове за неделю стали 27 человек

В период с 1 по 7 июля 27 жителей города Пскова стали жертвами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности телефонных и интернет-мошенничеств. Злоумышленники за неделю похитили 1 млн 950 тысяч рублей, в том числе в одном случае - 578 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено 17 фактов получения злоумышленниками доступа к персональным данным жителей города через вход на портал государственных услуг Российской Федерации.

В прокуратуре отметили, что наиболее популярные сценарии обмана не меняются. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои деньги на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступники использовали для обмана такие предлоги как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети Интернет, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через Интернет-сайты. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительные органы города возбудили и расследуют уголовные дела.

«Уважаемые жители города, будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников! Не сообщайте никому пин-коды и другие сведения о своих банковских картах, логины и пароли от аккаунтов, платежные данные, одноразовые коды из СМС! Вне зависимости от того, кто и под каким предлогом вам звонит, не паникуйте и не переводите деньги. Прекратите разговор и перезвоните родственнику, о котором вам сообщили, в банк или в то ведомство, из которого вам якобы звонили, даже если мошенники убеждают вас в обратном. Будьте осмотрительны при совершении любых сделок в Интернете», - добавили в прокуратуре.