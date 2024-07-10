Происшествия

Вандалы повредили покрытие входов подземного перехода в Великих Луках

Очередной факт вандализма зафиксировали в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Видео: администрация Великих Лук

Неизвестные сломали поликарбонатовое покрытие входов подземного перехода. По данному факту управлением ЖКХ города написано соответствующее заявление в полицию.

Администрация города просит бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию.

Вандализм наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за совершение данного правонарушения за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев и относится к уголовно наказуемому преступлению (статья 214 УК РФ).

Всех, кто обладает информацией по данному факту, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: улица Гастелло, 5а (круглосуточно), телефон 5-27-94 или 02).