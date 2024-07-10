Происшествия

Более миллиона рублей выманили мошенники у доверчивых псковичей

Более миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук, Печор и Великолукского района из-за действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. В частности, под предлогом необходимости перевода денежных средств собеседников на «безопасные счета» мошенники завладели сбережениями псковичей. Некоторые поддались на ухищрения махинаторов при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе пиломатериалов.

Потерпевшие лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, в Пскове и в Себежском районе отмечены очередные факты неправомерного доступа нечистых на руку лиц к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.