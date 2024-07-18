Происшествия

Пропавшего 77-летнего псковича продолжает искать полиция

ОМВД России по Псковскому району осуществляет розыск пропавшего без вести Дмитрия Золина 1947 года рождения, который с 29 августа 2022 года отсутствует по месту жительства в деревне Родина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции.

13 сентября в лесу за деревне Крипецкое Псковского района обнаружена автомашина пропавшего мужчины.

Приметы: худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, серо-голубые глаза, одет предположительно в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Золина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактный телефон: 593-300.