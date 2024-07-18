Происшествия

Псковичка получила условный срок за покупку наркотика

Псковичку осудили за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что жительница города Пскова незаконно приобрела наркотическое средство массой 1,62 грамма с целью личного употребления, забрала его на участке местности в районе одного из автосервисов в городе Пскове

При переходе железнодорожных путей женщину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона «Полковая-Моглино» с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал женщину виновной и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и обязанием пройти диагностику на наличие наркотической зависимости.