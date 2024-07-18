Происшествия

Псковича задержали за кражу виски и шоколада

Псковича, подозреваемого в краже из магазина, задержали росгвардейцы 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 4:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому гипермаркету на улице Труда в городе Пскове, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 24-летнего псковича, который похитил из магазина две бутылки виски и шоколад. Ущерб составил более 3000 рублей.

Росгвардейцы доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.