Происшествия

Псковича оштрафовали за незаконную покупку наркотика

Житель Пскова оштрафован за приобретение наркотика (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что пскович незаконно приобрел наркотическое средство массой 0,22 грамма с целью личного употребления, забрал его на участке местности в лесополосе в районе деревни Опочицы Псковского района. При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона «Полковая-Моглино» с последующим изъятием наркотического средства.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.