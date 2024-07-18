Происшествия

Великолучанин убил свою знакомую и сбросил ее тело в озеро

Великолучанина 1993 года рождения заключили под стражу за убийство знакомой (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судом Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на берегу озера, из личных неприязненных отношений, нанес женщине 1997 года рождения несколько ударов в область головы, от чего она потеряла сознание. После мужчина сбросил её в озеро, а затем утопил тело.

Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важны делам СК РФ по Псковской области и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней, то есть по 24 сентября 2024 года.