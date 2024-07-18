Происшествия

Ревнивый пскович ударил возлюбленную ножом и подарил ей цветы

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью возлюбленной (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Как установлено в ходе дознания, пскович приревновал свою любимую к парню, который распивал совместно с ними спиртное. После мужчина ударил свою возлюбленную ножом в бедро и ладонь, причинив легкий вред ее здоровью. После произошедшего пскович подарил возлюбленной букет цветов, и она его простила.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.