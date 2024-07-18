Происшествия

Женщину в Порхове осудили за избиение обидчицы внука по ошибке

Женщину в Порхове привлекли к административной ответственности за нанесение побоев (статья 6.1.1 КоАП РФ). Об этом объединенная пресс-служба судов Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

В июле этого года подсудимая находилась на берегу реки и занимаясь стиркой ковров. Она увидела женщину, на которую жаловался её внук. Мальчик говорил, что обидчица его оскорбляла. Бабушка подошла к женщине и высказала претензии, на что она ответила криком и повысила голос. Не сдержавшись, подсудимая ударила обидчицу внука металлическим предметом в область лопатки, оставив той ссадину на теле. Позже выяснилось, что бабушка перепутала потерпевшую с другой женщиной.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.