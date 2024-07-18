Происшествия

Иностранца будут судить в Псковской области за попытку подкупить таможенника

Иностранный гражданин в Псковской области предстанет перед судом за покушение на дачу взятки сотруднику таможни (часть 3 статьи 30 часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 6 июля обвиняемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска, расположенном в Пыталовском районе, пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за непривлечение его к административной ответственности за имеющиеся весогабаритные нарушения транспортного средства.

Сотрудник таможенной службы отказался от получения взятки, мужчину задержали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.