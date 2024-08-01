Происшествия

Иностранец пытался подкупить псковского таможенника за 40 тысяч рублей

Иностранный гражданин в Псковской области предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику таможни (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 26 июня обвиняемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска, расположенном в Себежском районе, дал взятку в общей сумме 40 000 рублей сотруднику таможенной службы за непринятие в отношении перевозимого им груза решения о недопуске к следованию на территорию Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что иностранец в Псковской области пытался подкупить таможенника за непривлечение его к административной ответственности за имеющиеся весогабаритные нарушения транспортного средства.