Происшествия

Погибший в пруду в Бежаницком районе оказался рыбаком

Утонувший в пруду в Бежаницком районе мужчина был рыбаком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в пруду Городец в районе деревни Завещевский Липовец Бежаницкого района тела мужчины с признаками утопления.

По полученной информации, погибшим является местный житель, вышедший 3 августа на рыбалку.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 4 августа в 12:20 водолазы областной службы спасения (четыре человека, одна единица техники, одно плавательное средство) извлекли из озера тело утонувшего мужчины.