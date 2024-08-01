Происшествия

Миномётную мину обнаружили вблизи островской деревни Немоево

Специалисты аварийно-спасательной службы идентифицировали миномётную мину и артиллерийские снаряды на территории Псковской области 5 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Миномётная мина калибра 120 мм была найдена в Островском районе вблизи деревни Немоево. Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова мина была идентифицирована по фотографии.

В посёлке Плюсса на пересечении улицы Римского-Корсакова и улицы Советской были обнаружены три артиллерийских снаряда калибра 45 мм. Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова смогла идентифицировать взрывоопасные объекты по фото.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).