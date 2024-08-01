Росгвардейцы задержали псковичку по подозрению в краже канцелярских товаров

Наряд Росгвардии 5 августа задержал в Пскове женщину, подозреваемую в краже канцелярских товаров из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Вечером персонал сетевого гипермаркета на Рижском проспекте города Пскова воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Для выяснения обстоятельств около 23:00 на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии.
На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 40-летнюю женщину, которая похитила с полок торгового зала канцелярские товары.
Росгвардейцы доставили гражданку в территориальный отдел полиции, а похищенную продукцию изъяли.