Происшествия

Мошенники начали обманывать владельцев псковских ресторанов по новой схеме

Руководство одного из псковских ресторанов обратилось в Роспотребнадзор с жалобой на действия неизвестных лиц, которые от имени «Областного управления защиты прав потребителей» проинформировали общепит о предстоящей проверке и предложили приобрести печатную продукцию с нормативно-правовой документацией, чтобы «контрольно-надзорные мероприятия прошли успешно». Об этом случае Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Подобная деятельность носит незаконный характер, отметили в ведомстве. Областного управления защиты прав потребителей не существует.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области все контрольно-надзорные мероприятия проводят строго в соответствии с федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», регламентирующим в том числе основания и сроки проведения проверки, порядок уведомления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и так далее. Данные о грядущих визитах находятся в открытом доступе в Федеральной государственной информационной системе - едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ), размещенном по адресу.

От управления Роспотребнадзора по Псковской области предложений о продаже нормативно-правовой литературы никому не поступало и поступать не может, подчеркнули в ведомстве: «Если вам звонят из Роспотребнадзора с предложениями что-либо приобрести, знайте, это мошенники. Обращайтесь в правоохранительные органы для пресечения противоправных действий».