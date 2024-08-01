Происшествия

Пскович заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в комментариях

7 августа Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении псковича, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В результате мониторинга сети Интернет установлено, что гражданин в социальной сети «ВКонтакте» со страницы пользователя, находящейся в свободном доступе для неограниченного круга лиц, разместил и публично демонстрировал дискредитирующую информацию в виде комментариев под записями сообществ.

Суд признал мужчину виновным и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.