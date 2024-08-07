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Полицейские задержали подозреваемых в нанесении 900 граффити с рекламой наркотиков на стены зданий в Пскове

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в размещении на фасадах зданий незаконной рекламы интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, двое жителей Саратова прибыли в Псков в середине июля. В течение нескольких суток, используя заранее подготовленные трафареты, они в ночное время нанесли на стены построек в наиболее людных местах более 900 незаконных граффити. О каждой нанесенной надписи злоумышленники отчитывались организатору интернет-магазина. Впоследствии подозреваемые планировали продолжить криминальную деятельность на территории других регионов Российской Федерации.

Сотрудники полиции изъяли у задержанных баллоны с аэрозольной краской, пластиковые трафареты, приспособления для потребления наркотиков и банковские карты, посредством которых они получали денежное вознаграждение.

Следователем СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов как вандализма. Псковским городским судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.