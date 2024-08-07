Происшествия

Нежилой дом горел в Пскове из-за неосторожности с огнем

Нежилой дом горел в Пскове 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Информация о пожаре на улице Старотекстильной поступила в 15:05. В результате пожара в нежилом доме выгорела кровля по всей площади, выгорели внутренние помещения.

Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти от возгорания соседний жилой дом. Для тушения пожара привлекалось три единицы техники, 11 человек личного состава.