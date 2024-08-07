Происшествия

Экс-полицейского будут судить в Псковской области за фальсификацию доказательств

Бывший сотрудник полиции предстанет перед судом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего дознавателя УМВД России по городу Пскову по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).

По версии следствия, в июне 2023 года дознаватель УМВД России по городу Пскову из личной заинтересованности, а также с целью уменьшения объема работы по находящемуся в его производстве уголовному делу, изготовил подложный протокол осмотра места происшествия, после чего приобщил к материалам уголовного дела в качестве доказательства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.