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За сутки псковичи перевели мошенникам более миллиона рублей

18.08.2024 09:36|ПсковКомментариев: 2

За сутки доверчивые жители региона перевели мошенникам 1 077 550 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по области.

60-летней псковичке позвонил лже-сотрудник следственного комитета и предложил получить компенсацию за ранее приобретенные в сети Интернет БАДы. Женщина охотно согласилась и продолжила общение со злоумышленником, в результате чего перевела неизвестному 773 900 рублей.

Псковичка 1957 года рождения лишилась 168 тысяч рублей. Кредитные денежные средства женщина перевела на «безопасный расчетный счет». Так ей порекомендовал сделать неизвестный собеседник, который представился «сотрудником ФСБ». По его легенде кто-то пытался получить несанкционированный доступ к счетам потерпевшей.

Аналогичный звонок поступил жительнице южной столицы региона 1970 года рождения. Попытка обезопасить денежные средства обернулась переводом 135 650 рублей на счет, предоставленный мошенниками.

Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Расследования уголовных дел продолжаются.

Источник: Псковская Лента Новостей
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