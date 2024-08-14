Происшествия

Автомобиль Volkswagen горел на Рижском проспекте в Пскове

Салон автомобиля Volkswagen Passat 1996 года выпуска загорелся в Пскове на Рижском проспекте 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Спасательной службе стало сообщили о пожаре в 16:37, сотрудники оперативно прибыли на место пожара. Предположительно возгорание произошло из-за короткого замыкания в салоне автомобиля.

В ходе распространения огня полностью повреждён салон машины. На месте работало пять специалистов МЧС России и две единицы техники.