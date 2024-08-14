Происшествия

Девять специалистов прибыли спасать детей, выглядывающих из окна четвертого этажа в Пскове

Девять специалистов прибыли спасать детей с высоты четвертого этажа в Пскове 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о детях в окне дома №126 по улице Инженерной поступило в ведомство в 13.30. К месту были направлены девять спасателей и три единицы техники. Спасатели направили к окну выдвижную автолестницу, чтобы исключить риск падения.

Эвакуация не потребовалась, спасатели проинформировали об опасном нахождении детей возле окна находящихся дома взрослых.