Происшествия

Псковича осудили за хранение наркотика в значительном размере

Жителя Пскова осудили за хранение наркотиков в значительном размере. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи №228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Наркотическое средство массой 0,37 грамма с целью личного употребления пскович заказал и оплатил посредством мессенджера. Наркотик он забрал в лесополосе в 647 метрах от деревни Опочицы Псковского района. При переходе железнодорожных путей мужчину задержали сотрудники полиции в районе железнодорожного перегона Полковая - Моглино. Наркотическое вещество изъяли.

С учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.