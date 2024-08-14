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Троих жителей Псковской области обманули мошенники и заблокировали их аккаунты на «Госуслугах»

Аккаунты троих жителей Псковской области на «Госуслугах» заблокировали мошенники за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по Гдовскому району обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина сообщила о взломе и блокировке личного кабинета на сайте государственных услуг. Звонивший связался с ней днем и представился сотрудником сотового оператора и озвучил, что гдовичке необходимо продлить договор обслуживания сим-карты. Доверчивая потерпевшая предоставила свои персональные данные и коды доступа, поступившие в смс сообщениях, а после обнаружила, что авторизация в аккаунте на сервисе больше недоступна. По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

В этот же день в полицию Гдова обратилась и жительница поселка Смуравьево-2, женщина 1956 года рождения. Ей поступил звонок от сотрудника «Пенсионного фонда» с предложением перерасчета трудового стажа. Результат общения - блокировка личного кабинета сервиса госуслуг.

Еще одно уголовное дело возбуждено в МО МВД России «Опочецкий». 20 августа опочанке 1989 года рождения позвонил лжепредставитель сотовой компании и под предлогом продления договора обслуживания сим-карты взломал личный кабинет сервиса госуслуг потерпевшей.