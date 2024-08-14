Происшествия

Мигрант разорвал и сжег паспорт в центре Калуги

В калужских пабликах распространяют видеозапись, опубликованную 20 августа. На ней мужчина неславянской внешности сжигает паспорт.

Как сообщили очевидцы, у тротуара в районе ТРЦ «XXI век» иностранец прилюдно сжег паспорт, предположительно, российский.

«Он его сначала разорвал, а потом сжег», - рассказал автор видео.

Документ загорелся не сразу, но поджигатель в итоге добился своего. Прохожие на сожжение паспорта не отреагировали, пишет Kaluga-poisk.ru.

Полиция начала проверку, по результатам будет принято решение.