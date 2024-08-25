В Великих Луках ищут ребенка, который ночью сбежал из городской больницы

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение несовершеннолетнего Дениса Лапшина 2011 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фотографии: ОМВД России по городу Великие Луки
25 августа примерно в 00:00 мальчик самовольно ушел из детской городской больницы по адресу: город Великие Луки, улица Софьи Ковалевской, дом №18/16. До настоящего времени его местоположение не известно.
Приметы: рост 157 см, на вид 13 лет. Был одет в черные спортивные брюки, черные кроссовки, серую футболку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Лапшина, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны: дежурная часть: 8(81153)5-27-94, или 02, 112.