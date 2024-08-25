Происшествия

В Пскове пропала 38-летняя женщина в сланцах и широких брюках

38-летняя Анна Реут (Посохина) пропала в Пскове. С 24 августа ее местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Одета была в светло-серую рубаку в мелкую полоску, коричневую футболку, черно-белые широкие брюки и сланцы голубого цвета.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.