Происшествия

Пострадавшей от мошенников пенсионерке из Пушкиногорского района вернут деньги с процентами

У жительницы Пушкиногорского района телефонные мошенники похитили более 200 000 рублей. Деньги пенсионерки на свой счет обманом получил житель Приморья. Суд обязал его вернуть женщине похищенное с процентами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Денежные средства в результате незаконных действий первоначально поступили на банковскую карту жителя Приморья. При открытии расчетного счета кредитная организация предупреждала мужчину о недопустимости передачи доступа к этому счету иным лицам. Но как только подсудимый получил деньги на счет, он не принял мер к их возврату пенсионерке.

В целях защиты прав пенсионерки прокурор района в Уссурийский районный суд Приморского края направил исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму свыше 300 000 рублей.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.