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Суд возобновил дело в отношении первого замглавы администрации Новосокольнического района

Псковский областной суд отменил постановление о прекращении административного дела в отношении первого заместителя главы администрации Новосокольнического района - начальника управления сельского хозяйства Виктора Новикова в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Новосокольнический район / официальный сайт

Постановлением судьи Новосокольнического районного суда Псковской области от 25 июля 2024 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.35 КоАП РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций) в отношении Виктора Новикова прекращено на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В апелляционной жалобе начальник МОВО «Великолукский» - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области просил отменить вынесенное постановление, полагая, что судья районного суда, отменяя постановление по делу об административном правонарушении и прекращая производство по делу в связи с истечением срока давности привлечении к административной ответственности, в решении сделал неправильные выводы относительно срока давности.

Проверив материалы дела об административном правонарушении, выслушав доводы сторон, суд признал доводы судьи ошибочными, указав, что срок давности привлечения Виктора Новикова к административной ответственности за совершение инкриминируемого административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.35 КоАП РФ, на момент вынесения постановления судьей и до настоящего времени не истек.

Постановление судьи Новосокольнического районного суда отменено. Дело возвращено на новое рассмотрение.