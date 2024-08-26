Происшествия

Преподаватели московских вузов продали свои квартиры ради передачи денег мошенникам

Мошенники в Москве обманули трех преподавателей известных вузов. Два из них передают научные знания в МГУ, еще одна читает лекции в РУДН.

Общий финансовый ущерб представителей высшей школы составляет 35 млн рублей. Схема во всех случаях была одна. Преподавателям звонили якобы из ФСБ с обвинениями в финансировании терроризма. Позже к обработке жертвы подключались «сотрудники» Банка России и Росфинмониторинга.

В итоге запуганные преподавательницы из РУДН и МГУ (54 и 52 лет соответственно) перевели на «безопасные счета» 17,1 млн и 12,2 млн рублей. Их коллеге, 86-летнему профессору МГУ, преподающему математические дисциплины, ничего продавать не пришлось, он отдал аферистам 5,8 млн рублей сбережений.