Происшествия

Суд вынес приговор великолукским ворам, укравшим 48 банок тушенки

Великолукским городским судом провозглашен приговор в отношении 24-летнего и 23-летнего жителей Великих Лук, обвиняемых в совершении кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в январе ранее судимые местные жители, взломав врезной замок подвального помещения одного из жилых домов города Великие Луки при помощи металлического прута, незаконно проникли внутрь помещения. В результате им удалось тайно похитить 48 банок тушенки на общую сумму 12 991 рубль.

Кроме того, в феврале 24-летний молодой человек, находясь по месту жительства своей знакомой, похитил телевизор и скрылся с места преступления. В тот же месяц, вновь находясь у своей знакомой, он решил совершить хищение микроволновой печи, сковороды и трех кастрюль. Однако довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как его настигла соседка во время совершения преступления.

С учетом характера и степени общественной опасности ранее совершенных преступлений, суд назначил 24-летнему молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а 23-летнему молодому человеку - 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.