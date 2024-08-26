Происшествия

Росгвардейцы предотвратили ночную кражу из псковского магазина

Росгвардейцы задержали псковича, который пытался совершить кражу из магазина ночью 2 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 2:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к магазину на улице Николая Васильева, в котором сработала сигнализация, и обнаружили, что разбито стекло входной двери.

Около объекта росгвардейцы задержали пытавшегося скрыться гражданина. Кражу удалось предотвратить.

Задержанный пскович 1993 года передан сотрудникам полиции.