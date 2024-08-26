Происшествия

Арестованный телефон заставил псковича погасить миллионный долг по алиментам

Житель Пскова погасил долг по алиментам в размере более 1 млн рублей после того, как судебный пристав арестовал его iPhone 11. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание 16-летнего сына, но делал это нерегулярно. В результате у него накопилась задолженность в размере более 1 миллиона рублей. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако выплачивать алименты он не торопился.

Судебным приставом-исполнителем был применен комплекс мер принудительного исполнения, а именно: обращено взыскание на заработную плату и иные доходы должника ,а также должник ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Во время приема у судебного пристава выяснилось, что у мужчины есть iPhone 11. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на смартфон.

Эта мера оказалась очень эффективной и побудила должника погасить всю задолженность.