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Происшествия

Псковичка передала мошенникам более 600 тысяч рублей

07.09.2024 20:22|ПсковКомментариев: 0

Очередной случай дистанционного мошенничества отмечен в Пскове. В УМВД России по городу Пскову обратилась за помощью местная жительница 1982 года рождения. Она сообщила о хищении денежных средств 636 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, с июля 2023 года потерпевшей поступали звонки с неизвестных номеров. Злоумышленники представлялись менеджером по инвестициям и предлагали дополнительный заработок на иностранной платформе в сети. Доверчивая горожанка инвестировала неизвестным кредитные средства в надежде заработать, но в сентябре осознала – она стала жертвой мошенников.

По данному факту проводится проверка по части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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