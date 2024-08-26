Происшествия

Псковичка передала мошенникам более 600 тысяч рублей

Очередной случай дистанционного мошенничества отмечен в Пскове. В УМВД России по городу Пскову обратилась за помощью местная жительница 1982 года рождения. Она сообщила о хищении денежных средств 636 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с июля 2023 года потерпевшей поступали звонки с неизвестных номеров. Злоумышленники представлялись менеджером по инвестициям и предлагали дополнительный заработок на иностранной платформе в сети. Доверчивая горожанка инвестировала неизвестным кредитные средства в надежде заработать, но в сентябре осознала – она стала жертвой мошенников.

По данному факту проводится проверка по части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.