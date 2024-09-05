Происшествия

Пенсионерка в фиолетовой куртке ушла в гдовский лес и пропала

73-летняя Тамара Гуняшева пропала в деревне Журавлев Конец Гдовского района. 7 сентября женщина ушла из дома в лес и не вернулась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштанового цвета, карие глаза. Была одета в фиолетовую спортивную куртку, черную футболку, зеленые спортивные штаны, синие резиновые сапоги. С собой у нее было желтое ведро, очки в бежевой оправе.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.