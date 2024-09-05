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Троих граждан Афганистана выдворят из РФ за незаконное пересечение госграницы в Себежском районе

09.09.2024 16:49|ПсковКомментариев: 0

Трое граждан Республики Афганистан пытались незаконно попасть в Россию через границу в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.  

Себежский районный суд рассмотрел административные дела в отношении троих граждан Республики Афганистан, нарушивших правила пересечения государственной границы Российской Федерации.

Установлено, что сотрудники отделения пограничной заставы в деревне Глембочино выявили граждан Республики Афганистан, которые совместно пересекли государственную границу в направлении из Республики Беларусь в Российскую Федерацию вне открытых для международных сообщений пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Суд признал граждан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.1 КоАП РФ. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

До принудительного выдворения иностранные граждане помещены в специальное учреждение МВД России.

Теги: #иностранцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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