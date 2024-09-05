Происшествия

Обвиняемый в убийстве женщины пскович заключен под стражу

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в одной из комнат общежития в Пскове 29 августа. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело. Об этом СУ СК РФ по региону сообщило в своем Telegram-канале.

Источник: СУ СК РФ по Псковской области / Telegram

По версии следствия, к совершению преступления причастен местный житель. Во время распития спиртного между ним и потерпевшей произошел конфликт. Хозяин комнаты несколько раз ударил женщину по голове и туловищу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Следователи осмотрели помещение, изъяли биологические следы и другие улики, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Суд заключил псковича под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.