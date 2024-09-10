Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии около 2.00 поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Яна Фабрициуса города Пскова – сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки стоимостью 1 400 рублей. По факту кражи проводится проверка.