Происшествия

19-летний великолучанин подобрал мефедрон в лесу и отправился на исправительные работы

Наказание в виде исправительных работ будет отбывать 19-летний великолучанин за приобретение и хранение наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что 21 июня мужчина в лесном массиве в Псковском районе забрал из тайника наркотическое средство мефедрон массой 0,97 грамма, что является значительным размером. Он хранил вещество при себе с целью личного употребления. После чего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание (полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновному наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

Приговор суда не вступил в законную силу.