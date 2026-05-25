Рыбак утонул в пустошкинской деревне Копылок

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой в деревне Копылок Пустошкинского района тела мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По полученной следствием информации, накануне пострадавший отправился на рыбалку на лодке. Тело погибшего с признаками утопления было обнаружено в водоеме местными жителями.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности.