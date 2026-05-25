Жилой дом и хозпостройка горели в псковской деревне Обижа

Возгорание жилого дома и хозяйственной постройки произошло в деревне Обижа Псковского муниципального округа 23 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 7:27. Причина – предположительно, аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Вечером, в 19:47, в Порхове на улице Революционной в бане в помещении помывочной выгорела стена. Причина, предположительно, – недостаток изготовления печи. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Баню удалось спасти.