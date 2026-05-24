Пенсионера в светло-голубой кепке разыскивают в Великих Луках

79-летний Валерий Зиновьев пропал в Великих Луках. 23 мая мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

Был одет в серую куртку-ветровку, черные спортивные штаны, коричневые туфли и светло-голубую кепку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.