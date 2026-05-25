ФСБ опубликовало видео задержания пыталовских «Эскобаров»

Видео задержания жителей Пыталовского муниципального округа, осужденных за попытку контрабанды крупной партии наркотиков, предоставили Псковской Ленте Новостей в управлении ФСБ России по Псковской области.

Жителей Пыталовского округа осудили за покушение на контрабанду и на сбыт более 100 килограммов наркотических средств. Весной прошлого года подсудимые получили указание от организатора и изъяли из оборудованного в Островском округе тайника наркотическое вещество весом более 100 килограммов, которое перевезли в Пыталовский округ для последующей фасовки и незаконного перемещения на территорию Латвийской Республики.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приговорил подсудимых мужчин к лишению свободы на срок 12 лет, каждого, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.