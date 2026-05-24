В Великих Луках у пьяного водителя‑рецидивиста изъяли автомобиль

В Великих Луках инспекторы ДПС задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения — мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, сообщили в пресс‑службе управления Госавтоинспекции Псковской области.

Инцидент произошёл 21 мая у дома на улице Сапёрной. Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Mitsubishi. За рулём находился великолучанин 1977 года рождения, у которого выявили признаки алкогольного опьянения.

Автомобиль изъят. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.