«Нива» и гараж сгорели на улице Отрадной в Опочке

Возгорание гаража на два автомобиля произошло на улице Отрадной в Опочке 24 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3:18. Гараж выгорел изнутри по всей площади, огнем уничтожена вся кровля. Автомобиль ВАЗ 21214 также выгорел по всей площади. Возможная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.