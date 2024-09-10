Происшествия

Ногу 12-летнего водителя затянуло в мотоблок в дедовичской деревне Рои

Ногу ребенка, который находился за рулем, затянуло в мотоблок в деревне Рои Дедовичского района 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

12-летний мальчик при перевозке дров не справился с управлением и получил серьезную травму - ногу затянуло в мотоблок. Прибывшие на место пожарные МЧС России разобрали оборудование и передали подростка бригаде скорой помощи.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что не стоит доверять эксплуатацию сложной техники несовершеннолетним детям.