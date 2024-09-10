Происшествия

Под домашний арест отправлена директор московского ресторана, где отравились китайцы

Мещанский суд Москвы до 13 ноября отправил под домашний арест Екатерину Шаповалову, директора столичного ресторана «ВанДи». В пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской Ленте Новостей рассказали, что Шаповалову обвиняют по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Санкция статьи предусматривает от 100 тысяч рублей штрафа до шести лет тюрьмы.

«КоммерсантЪ» пишет, что накануне пару пожилых и пару молодых китайцев госпитализировали после трапезы в ресторане. Симптомы пищевого отравления они почувствовали после употребления карпа с рисом на пару.