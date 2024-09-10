Происшествия

Пскович хотел купить двигатель внутреннего сгорания, но стал жертвой мошенников

33-летний пскович хотел купить двигатель внутреннего сгорания, но стал жертвой мошенников и лишился более 51 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 11 августа 33-летний потерпевший на сайте бесплатных объявлений нашел объявление с желаемым товаром. Продавец попросил перевести деньги и предоставил реквизиты для оплаты.

Доверчивый пскович согласился и перевел более 51 тысячи рублей собеседнику. После чего остался без желаемой покупки.

Как только мужчина понял, что стал жертвой мошенников – он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.